Relax e abbuffate a Natale? Guardiola avvisa: nessun chilo di troppo al City. O sarà stop

Pep Guardiola ha ordinato una pesata il giorno di Natale per le sue stelle del Manchester City. Sì, il tecnico spagnolo ha avvertito i suoi giocatori: chi rientrerà in sovrappeso dopo il 25 dicembre non partirà per la trasferta contro il Nottingham Forest. Riportatosi quasi a contatto con l'Arsenal dopo un inizio rallentato e distante solo due punti dalla vetta di Premier League, Guardiola non vuole buttar via il lavoro fatto finora.

Già aveva cancellato la richiesta dei giocatori di avere la domenica libera dopo la vittoria (3-0) sul West Ham, ritenendo che la squadra non avesse giocato abbastanza bene - secondo quanto rivelato dal Daily Mail - e ora ha deciso di imporre un test alla bilancia per tutti i calciatori dopo i festeggiamenti di Natale per verificare i danni delle abbuffate festive durante i tre giorni di riposo.

"Nel momento in cui arrivano dopo tre giorni voglio vedere come tornano", l'avvertimento lanciato da Guardiola, che domenica è volato a Barcellona per stare con il padre di 94 anni. "Possono mangiare, ma voglio controllarli", ha spiegato lo spagnolo. "Devo fare una selezione per il 27 contro il Nottingham Forest. Immaginate un giocatore che ora è perfetto ma arriva con tre chili in più? Resterà a Manchester. Non viaggerà a Nottingham Forest. 10 su 10, questo è sicuro".

Al momento, invece, la forma del Manchester City è smagliante: "Tutto perfetto, in forma. Avete visto come correvano oggi (ieri, ndr)? Il problema non è correre… Li avete visti tutti? Phil (Foden, ndr) ed Erling (Haaland, ndr)? Oh, lo adoro", ha commentato Guardiola. "La scorsa stagione non avevamo questo. Una delle caratteristiche della mia squadra, da quando ho iniziato con il Barcellona B fino a ora, è che corriamo come animali. Ma non basta. Dobbiamo giocare meglio".