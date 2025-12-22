Caos al Liverpool, Salah cerca pace con l'Egitto. Il CT: "Quando cala là, qui diventa migliore"

Le ultime settimane al Liverpool sono state parecchio turbolente per Mohamed Salah, tra dichiarazioni scottanti e rumorose a proposito di un'esclusione da parte di Arne Slot dall'undici titolare e un rapporto compromesso, con stoccate dirette anche al club. Di seguito la relativa esclusione dal match di Champions League contro l'Inter come punizione, poi le scuse ai suoi compagni e il ritorno di un'apparente armonia tra i Reds. Ma ora l'ex Roma e Fiorentina è alle prese con la Coppa d'Africa in Marocco.

La stella del Liverpool deve rappresentare l'Egitto come uno dei principali leader, perché la posta in palio è importantissima. Con i faraoni "Momo" può ritrovare fiducia e tranquillità, mentre il suo futuro resta in bilico per quanto accaduto e il contratto con il club inglese ha validità fino al 2027. La testa ora va ad un titolo che manca da 15 anni ormai e il CT Hossam Hassan lo sostiene in pieno: "Sento che è estremamente motivato. Salah è un’icona e lo resterà", ha esordito in conferenza stampa.

"È uno dei migliori giocatori del mondo, e io lo sostengo in tutto ciò che intraprende. Il morale di Salah durante gli allenamenti è eccellente, perché ha appena iniziato con la nazionale, e sono convinto che realizzerà un grande torneo. Non è sempre stato così durante il mese di dicembre appena concluso", ha riconosciuto l'allenatore dell'Egitto, con chiara frecciata lanciata al suo tecnico del Liverpool, Arne Slot. "Non considero quello che gli è successo come una crisi, questo genere di cose succede di solito tra giocatori e staff tecnico. Ogni volta che le prestazioni di Salah calano con il suo club, ritrova la forma in nazionale e diventa ancora migliore, sia essendo decisivo sia segnando".