Brahim Diaz, briciole al Real? Col Marocco gol da MVP: "Mi sento bene, amo questi tifosi"

Mentre al Real Madrid e sotto la gestione Xabi Alonso fatica a trovare spazio come vorrebbe (588 minuti complessivi), Brahim Diaz ha deciso di approfittare della Coppa d'Africa e di rappresentare il Marocco. Pronti, via e il trequartista ex Milan nella prima apparizione della competizione tra nazionali africane, al debutto contro le Comore, ha segnato un gol di prima intenzione su assist illuminante di Mazroui che ha permesso ai Leoni dell'Atlante di certificare la vittoria.

Un'esultanza alla Theo Hernandez e alla Dimarco, braccia aperte e faccia perplessa, poi al termine del match la consegna del premio da MVP della gara inaugurale della CAN. Intervenuto in conferenza stampa post-partita, Brahim Diaz si è mostrato fiero e volenteroso di restituire al pubblico tutto l'amore che i tifosi gli stanno dando. Salvo prima analizzare la partita: "Ogni partita è difficile, perché le squadre giocano molto basse. Bisogna davvero creare molte occasioni perché loro giocavano con 11 giocatori in difesa. È stata una partita difficile, ma lo saranno tutte", ha spiegato.

"Bisogna continuare così, continuare a migliorare e sfruttare le occasioni", l'aggiunta del giocatore del Real Madrid. E a proposito della sua condizione: "Mi sento molto bene, siamo a casa. Con un pubblico così... loro mi amano tantissimo, e io li amo altrettanto. Voglio dare tutto per loro in campo, voglio rendere tutti molto orgogliosi", ha promesso Brahim Diaz. "Senza di loro non sarei qui, non giocherei a calcio, quindi diamo tutto per i tifosi e per i nostri cari. Sono molto felice di essere qui e di dare tutto per la nazionale".