Ufficiale Elche, nome nuovo per la linea mediana: preso Villar in prestito dalla Dinamo Zagabria

Nelle ultime ore di mercato, l'Elche porta a termine un'operazione in entrata. Si tratta dell'arrivo del centrocampista Gonzalo Villar in prestito dalla Dinamo Zagabria, di seguito il comunicato ufficiale: "L'Elche Club de Fútbol ha raggiunto un accordo con la Dinamo Zagabria per il prestito di Gonzalo Villar, con opzione di acquisto. Gonzalo Villar del Fraile (Murcia, 23/03/1998) è cresciuto nelle giovanili dell'Elche CF e ha rapidamente fatto il salto in prima squadra, dove si è distinto per qualità, visione di gioco e capacità di affermarsi come giocatore chiave a centrocampo. Le sue prestazioni allo stadio Martínez Valero gli hanno permesso di fare il passo successivo nella sua carriera, firmando per l'AS Roma, dove ha continuato a crescere sia nelle competizioni nazionali che internazionali.

Centrocampista della nazionale giovanile spagnola , Gonzalo Villar è noto per le sue eccezionali capacità di regia, la precisione nei passaggi e la consapevolezza tattica, che conferiscono equilibrio e solidità alla squadra. Con esperienza nelle competizioni europee, combina abilità tecnica, distribuzione intelligente della palla e abilità in attacco, aggiungendo maturità competitiva a una squadra che punta ad affermarsi nella Liga. Il ritorno di Gonzalo Villar all'Elche CF rafforza il centrocampo della squadra e porta con sé una preziosa conoscenza del club. Bentornato a casa, Gonzalo!".