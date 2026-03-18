Europa League, il Braga vola ai quarti: rimonta e fa fuori il Ferencvaros di Robbie Keane
C'è la prima squadra iscritta ai quarti di finale di Europa League: questo pomeriggio si è giocata la sfida di ritorno fra il Braga ed il Ferencvaros. I portoghesi sono riusciti a rimontare il 2-0 subito nella sfida d'andata imponendosi per 4-0 allo stadio Axa di Braga. Già nel primo tempo la squadra di Vicens era riuscita a ribaltare tutto grazie alle reti di Horta, Grillitsch e Martitnez, poi ecco la doppietta di Horta nella ripresa a chiudere definitivamente i giochi. Eliminato dunque il Ferencvaros dell'ex Inter Robbie Keane.
Il risultato
Braga-Ferencvaros 4-0 (totale: 4-2)
11' e 53' Horta, 15' Grillitsch, 34' Martinez
Il tabellone di Europa League
Ferencvaros-Braga 2-4 (2-0 e 0-4)
Panathinaikos-Betis (andata: 0-1)
Genk-Friburgo (andata: 0-1)
Celta Vigo-Lione (andata: 1-1)
Stoccarda-Porto (andata: 1-2)
Nottingham Forest-Midtjylland (andata: 0-1)
Bologna-Roma (andata: 1-1)
Lille-Aston Villa (andata 1-0)
Motor Valley, programma settimanale con ospiti, addetti ai lavori e appassionati delle vicende legate a Formula 1 e MotoGP