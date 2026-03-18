Barcellona-Newcastle, che spettacolo: 3-2 al 45', fin qui decide Yamal. Difese horror

Finisce un primo tempo che, come ci si aspettava, è pirotecnico allo Spotify Camp Nou: 3-2 fin qui fra Barcellona e Newcastle, dopo l'1-1 dell'andata negli ottavi di finale di Champions League. Lo diciamo, va lasciato stare ogni pronostico: il punteggio può mutare in un senso o nell'altro in ogni minuto di gioco.

Dopo appena 5 minuti di gioco l'uomo più atteso, Lamine Yamal, con una giocata delle sue ha già indirizzato il match. L'asso blaugrana riceve palla attorno al cerchio di centrocampo e, con un controllo orientato e annessa sterzata, manda letteralmente a terra l'ex difensore del Milan, Thiaw. Palla in verticale per Fermin, la palla finisce a Raphinha che fa 1-0.

Il Newcastle comunque non è affatto intimorito e riprende la sfida già al quarto d'ora: ci pensa Elanga a raccogliere un traversone basso dalla sinistra ed a fare 1-1. Difesa blaugrana qui da rivedere, con Cancelo e Martin fuori posizione.

Tempo 3 minuti e i blaugrana tornano però avanti. Cross di Raphinha, sponda di Gerard Martin, Bernal fa 2-1 al 18'. Nel frattempo si ferma Eric Garcia, che già aveva avuto problemi muscolari: al suo posto entra Araujo al 22'. Neanche il tempo di arrivare alla mezz'ora che il Newcastle fa 2-2. Yamal stavolta sbaglia: il suo tacco a vuoto rilancia gli inglesi, Hall serve Barnes che pesca al centro ancora Elanga, gol da due passi (ancora indisturbato).

Clamorosa occasione cestinata da Lewandowski e Yamal al 45'. Raphinha tira in diagonale dal centrosinistra, Ramsdale para, la palla passa sotto le gambe di Lewandowski, poi arriva Yamal che manda alto da pochi metri. In pieno recupero va giù Raphinha in area dopo una trattenuta di Trippier. Il VAR richiama la revisione, l'arbitro Letexier assegna il penalty. Raphinha si impossessa del pallone, ma poi lo lascia a Yamal, che incrocia e segna il 10° gol in Champions.