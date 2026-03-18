Barcellona-Newcastle show: 3 gol in 18 minuti. E Yamal fa venire il mal di testa a Thiaw

In campo allo Spotify Camp Nou Barcellona e Newcastle, sfida valida per il ritorno degli ottavi di Champions League. Si ripartiva dall'1-1 della sfida d'andata giocata in terra inglese, che aveva mostrato come tutto sia ancora aperto ad ogni scenario. Dopo appena 5 minuti di gioco l'uomo più atteso, Lamine Yamal, con una giocata delle sue ha già indirizzato il match.

L'asso blaugrana infatti ha ricevuto palla attorno al cerchio di centrocampo e, con un controllo orientato e annessa sterzata, ha mandato letteralmente a terra l'ex difensore del Milan, Thiaw. Palla in verticale (con anche Hall che finisce a terra per cercare inutilmente di intercettare il pallone), poi la palla finisce a Raphinha che fa 1-0.

Il Newcastle comunque non è affatto intimorito e riprende la sfida già al quarto d'ora: ci pensa Elanga a raccogliere un traversone basso dalla sinistra ed a fare 1-1. Tempo 3 minuti e i blaugrana tornano avanti. Cross di Raphinha, sponda di Gerard Martin, Bernal fa 2-1 al 18'.