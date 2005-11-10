Elton John critica Dionisi: "Da tifoso del Watford sono amareggiato da questo declino"

L'avventura di Alessio Dionisi in Inghilterra non è partita col piede giusto. Il suo Watford infatti dopo nove giornate ha conquistato appena otto punti che inchiodano la squadra londinese al ventesimo posto, su 24 squadre, in Championship (la seconda divisione inglese).

Prestazioni che hanno fatto storcere il naso anche a un tifoso vip del club come Elton John, leggenda della musica inglese e mondiale, che si è scagliato contro la gestione del tecnico italiano in questi primi mesi della stagione: "Da tifoso del Watford di lunga data, sono molto amareggiato e deluso dal declino delle ultime settimane. - sono le sue parole - Sono davvero dispiaciuto per i tifosi costretti ad assistere a tutto questo".