Ufficiale L'Ajax saluta il "nonno" Pasveer, ma a 42 anni non smette: "Vuole salvare l'Heracles"

Il portiere 42enne Remko Pasveer lascia l'Ajax e si unisce all'Heracles Almelo con effetto immediato. Il portiere olandese si è trasferito dal Vitesse Arnhem ad Amsterdam nell'estate del 2021, ma nonostante l'età non verdissima, sembra aver ancora voglia di nuove sfide e di giocare ad un certo livello.

Questo l'annuncio dei Lancieri: "Ajax, Heracles Almelo e Remko Pasveer hanno raggiunto un accordo sull'immediato trasferimento del portiere al club dall'Overijssel. Il contratto di Pasveer con l'Ajax era previsto fino al 30 giugno 2026.

Pasveer (Enschede, 8 novembre 1983) ha iniziato la sua carriera all'FC Twente, dopo di che ha difeso i colori di Heracles Almelo, Go Ahead Eagles, PSV e Vitesse. Il 23 aprile 2021, si è trasferito dal Vitesse all'Ajax. Il due volte internazionale ha fatto il suo debutto per la prima squadra dell'Ajax il 7 agosto 2021, nella partita Johan Cruijff Shield contro il PSV.

Recentemente, Pasveer ha giocato la sua centesima partita ufficiale per l'Ajax 1, dopo di che è stato inserito nel Club dei 100. Con l'Ajax, è diventato campione olandese nella stagione 2021/2022.

Marijn Beuker, direttore sportivo del club, ha dichiarato: "Remko sta tornando al club dove è iniziata la sua carriera professionale. Poco prima dello scorso fine settimana, abbiamo ricevuto informazioni concrete sull'interesse per Remko e abbiamo discusso seriamente di questo desiderio. Siamo felici di concedergli questa mossa e pensiamo che sia fantastico che possa aiutare l'Heracles Almelo nella loro lotta per evitare la delega dall'Eredivisie. All'Ajax, Remko ha costruito un record impressionante. È un vero professionista con enorme dedizione, lealtà e impegno. Con la sua esperienza e personalità, è stato anche di grande valore fuori dal campo. Ringraziamo Remko per tutto quello che ha fatto per l'Ajax e gli auguriamo ogni successo ad Almelo".