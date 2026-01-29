"Perché sale Trubin?", Guardiola ha ringraziato Mourinho dopo aver fatto il tifo per lui

L'incredibile storia del gol del portiere Anatoliy Trubin, che ha spedito il Benfica ai playoff per gli ottavi di Champions League, ha fatto rapidamente il giro del mondo. Qui in Italia ha fatto doppiamente rumore, per il fatto di aver causato l'eliminazione del Marsiglia di De Zerbi, ma anche in Inghilterra quella gara è stata seguita con un certo interesse.

Il Manchester City infatti, mentre era impegnato a battere 2-0 il Galatasaray, con un orecchio ascoltava il risultato del Da Luz: nel caso in cui il Real Madrid avesse pareggiato infatti, a qualificarsi direttamente sarebbero stati i blancos come ottavi in classifica, estromettendo proprio il City.

Il tecnico Pep Guardiola ha parlato di quei concitati momenti, confessando che stava facendo il tifo per il Benfica, che avrebbe ringraziato Mourinho e anche che non sapeva, sul momento, che al Benfica sarebbe servito un altro gol per potersi qualificare.

"Se ringrazierò Mourinho? Sì, certo", ha dichiarato in conferenza stampa Guardiola, prima di confidare di aver vissuto la fine della partita del Benfica nel suo spogliatoio. "Non sapevamo che il Benfica avesse bisogno di un gol per qualificarsi, quindi quando abbiamo visto il portiere salire, ci siamo chiesti: "perché sale? Resta nella tua porta, perché il Real Madrid può pareggiare e poi saremmo eliminati". Ma era una buona strategia di José, non è vero?".