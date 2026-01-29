Che sfortuna per Arnautovic: due gol annullati in 45 minuti in Europa League

Al 45' Stella Rossa e Celta Vigo sono ancora ferme sul risultato di 0-0. Grande sfortuna per l'ex attaccante dell'Inter Marko Arnautovic. Al 19' il centravanti ha effettuato un controllo pregevole per poi concludere a rete, ma dopo più di un minuto di revisione al VAR, è arrivata la segnalazione di un fuorigioco millimetrico.

E si trattava della seconda rete siglata e poi annullata per Arnautovic. Già al 10' infatti aveva approfittato di un pallone perso dalla difesa avversaria per siglare il vantaggio, ma il VAR ha rilevato un fallo da parte di Katai sul contrasto con Javi Rodriguez.

Le formazioni ufficiali di Stella Rossa-Celta Vigo

Stella Rossa (4-4-2): Matheus; Seol, Rodrigao, Veljkovic, Tiknizyan; Kostov, Elsnik, Krunic, Stankovic; Katai, Arnautovic. All. Dejan Stankovic.

Celta Vigo (3-4-3): Radu; Javi Rodriguez, Lago, Alonso; Rueda, Roman, Moriba, Carreira; Aspas, Iglesias, Alvarez. All. Claudio Giraldez.