Feyenoord, Van Persie consola il figlio Shaqueel, che esce in barella: grave infortunio

Scena toccante allo stadio Olimpico de la Cartuja di Siviglia. Il Betis sta conducendo per 2-1 sul Feyenoord ed il tecnico del club olandese, l'ex fuoriclasse Robin Van Persie, inserisce a al 73' il figlio Shaqueel Van Persie. Già all'85' però il figlio d'arte è molto sfortunato: dopo un tentativo di colpo di testa, cade male e subisce quello che probabilmente è un grave infortunio.

L'impressione è che abbia patito una distorsione al ginocchio. Shaqueel lascia il campo in lacrime, in barella. Ed è qui che il padre Robin si avvicina alla barella per confortarlo e per chiedergli come stia, con la preoccupazione di un padre, più che di un tecnico.

Le formazioni ufficiali di Betis-Feyenoord

Betis (4-2-3-1): Pau Lopez; Angel Ortiz, Llorente, Natan, Valentin Gomez; Deossa, Marc Roca; Antony, Fornals, Abde; Chimy. Allenatore: Manuel Pellegrini.

Feyenoord (4-2-3-1): Wellenreuther; Lotomba, Kraaijeveld, Targhaline, Bos; Valente, Sliti; Moussa, Larin, Borges; Tengstedt. Allenatore: Robin Van Persie.