Raphinha e Yamal riportano il Barcellona a +4 sul Real: 2-0 al Villarreal, espulso Renato Veiga
Il Barcellona risponde al Real Madrid e va a vincere 0-2 a La Ceramica contro il Villarreal. Gol di Raphinha su calcio di rigore al 12', poi bis di Yamal al 63' con i rivali ridotti in 10 uomin dal 39' a causa del rosso rimediato dall'ex Juventus Renato Veiga.
Un risultato che permette alla squadra di Hansi Flick di riportarsi a +4 sul Real Madrid, che ieri sera ha superato con il medesimo risultato il Siviglia. Vediamo di seguito gli esiti delle gare giocate fino ad ora nella Liga spagnola in questa 17esima giornata, con la classifica aggiornata.
Il risultato
Villarreal-Barcellona 0-2
12' rig. Raphinha (B), 63' Yamal (B)
LaLiga, 17a giornata
Venerdì 19 dicembre
Valencia - Maiorca 1-1
Sabato 20 dicembre
Oviedo - Celta Vigo 0-0
Levante - Real Sociedad 1-1
Osasuna - Alaves 3-0
Real Madrid - Siviglia 2-0
Domenica 21 dicembre
Girona - Atletico Madrid 0-3
Villarreal - Barcellona 0-2
Elche - Vallecano
Betis Siviglia - Getafe
Lunedì 22 dicembre
Athletic Bilbao - Espanyol
Classifica aggiornata
1. Barcellona 46 punti (18 partite giocate)
2. Real Madrid 42 (18)
3. Atletico Madrid 37 (18)
4. Villarreal 35 (16)
5. Espanyol 30 (16)
6. Betis Siviglia 25 (16)
7. Celta Vigo 23 (17)
8. Athletic Bilbao 23 (17)
9. Siviglia 20 (17)
10. Getafe 20 (16)
11. Elche 19 (16)
12. Osasuna 18 (17)
13. Vallecano 18 (16)
14. Maiorca 18 (17)
15. Alaves 18 (17)
16. Real Sociedad 17 (17)
17. Valencia 16 (17)
18. Girona 15 (17)
19. Oviedo 11 (17)
20. Levante 10 (16)
