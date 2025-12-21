Coppa di Francia, De Zerbi e il suo Marsiglia a valanga. Risorge il Nizza, Strasburgo ok
Nessuna big è caduta in disgrazia ai trentaduesimi di Coppa di Francia. In ordine, il Marsiglia di Roberto De Zerbi spazza via il Bourg en Bresse con 6 gol, tutti con marcatori differenti, tra cui Greenwood - assoluto bomber della squadra - e l'obiettivo di mercato della Juventus Hojbjerg.
Orfano di Pogba, il Monaco passa comunque ai tredicesimi grazie al 2-1, dopo 9 sconfitte consecutive e un'aria viziata in casa Nizza si riprende una boccata d'ossigeno con il passaggio al turno successivo grazie al 2-1 ai danni del St Etienne. Tutto regolare per lo Strasburgo, avanti insieme al Nantes.
Di seguito tutti i risultati finora:
Coppa di Francia, 32esimi
Venerdì 19 dicembre
Avranches - Brest 2-1 (d.c.r.)
Canet Roussillon - Montpellier 0-1
Guingamp - Laval 0-1
IC Croix - Reims 0-4
Les Herbiers - Angers 0-1 (d.c.r.)
Perigny - Le Mans 1-2
Lens - Feignies Aulnoye 3-1
Sabato 20 dicembre
Bayeux - Blois 2-1
Biesheim - Metz 0-3
Freyming - Chantilly 0-3
Lusitanos - Lilla 0-1
Marcq en Baroeul - Troyes 1-3
AS Le Gosier - Lorient 0-7
Ore 18:00
Bethune - Sochaux 2-4
Grenoble - Nancy 1-2 dcr
Lyon La Duchere - Tolosa 1-2
Pontivy - Bastia 0-1
Raon L Etape - Paris FC 0-3
SA Merignac - Istres 0-1 dcr
Fontenay - PSG 0-4
Domenica 21 dicembre
Auxerre - Monaco 1-2
Bourg en Bresse - Marsiglia 0-6
Concarneau - Nantes 3-5
Nizza - St Etienne 2-1
Strasburgo - Dunkerque 2-1
Bassin d'Arcachon - Hauts Lyonnais
Le Havre - Amiens
Le Puy en Velay - Bordeaux
Montreuil - Chauvigny
Orleans - Dieppe
Rennes - Les Sables
Lione - Saint Cyr Collonges
