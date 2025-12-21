Atletico, Simone riflette: "Ogni volta che vedo Real e Barça penso che il 100% non basta"

L'Atletico Madrid chiude l'anno in bellezza, anche se il divario con il Real Madrid e il secondo posto resta sempre distante cinque punti. Eppure il 3-0 rifilato al Girona oggi in Liga è stata una risposta forte, peraltro arrivata fuori casa, per questo Diego Pablo Simeone si è mostrato orgoglioso in conferenza stampa post-partita, dopo 3 vittorie di fila con PSV e Baleares in Coppa del Re. "La squadra è cresciuta fuori casa", ha riconosciuto il 'Cholo'. "Perché è aumentata la solidità difensiva e offensiva. Cerchiamo in ogni momento di portare a casa la partita con un risultato positivo".

"L’evoluzione è stata di meno a più. Speriamo di riuscire a mantenerla, cosa che non sarà facile. Gli avversari sono competitivi e bisogna mantenere il livello", ha aggiunto l'allenatore dell'Atletico. Un commento su Sorloth (titolare) e il rendimento degli attaccanti: "È un giocatore molto importante per noi. In questo ultimo periodo forse si sente più coinvolto e importante. Si vede. Corre, attacca la profondità… dà cose diverse rispetto a Griezmann o Raspadori (assist oggi, ndr)".

Un bilancio del 2025 infine: "La scorsa stagione abbiamo gareggiato molto bene in Champions. In Liga ci è mancata la spinta della concretezza", ha riconosciuto Simeone. "Ogni volta che vedo Madrid e Barcellona penso che il 100 non basta, per diverse situazioni. Dobbiamo dare il 110 %. Stiamo percorrendo una strada in cui il 100 non è sufficiente".