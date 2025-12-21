Koke immenso, 50 gol con l'Atletico a 33 anni: "Non sono uno che tira molto, eppure..."

Il missile di Koke ha bucato la porta del Girona per quella che poi è stata archiviata come vittoria a senso unico (3-0) dall'Atletico Madrid ne LaLiga questo pomeriggio. Ma il centrocampista spagnolo, a 33 anni e dopo 708 partite disputate con la maglia dei rojiblancos da vero totem della squadra e del club ha raggiunto il record di 50 gol. "Orgoglioso del lavoro che abbiamo fatto e di poter aiutare con un altro gol", ha esordito ai microfoni di Movistar LaLiga. "Contento del lavoro della squadra. Fuori casa ci stava costando, ma la squadra sta facendo un passo avanti, come si è dimostrato contro il PSV. Oggi abbiamo disputato una grandissima partita e dobbiamo continuare così".

Quanto alla rete segnata: "Non sono uno che tira molto in porta, sono più un uomo assist, ma quando la palla mi è rimasta lì com’era, ho calciato e per fortuna è entrata", il racconto di Koke, che ha contato i rimbalzi prima di lasciar partire una sassata terrificante. E sul 3-0 inferto al Girona, mantenendo il passo in campionato: "È stata una grande partita. Andiamo via orgogliosi. Questo è il lavoro da portare avanti. Ora un po’ di vacanze e poi continuare, perché c’è ancora tanto lavoro da fare", ha ribadito lo spagnolo.

"Ci sono cose belle davanti a noi se restiamo tutti concentrati come stiamo facendo in questo periodo". Griezmann invece ha chiuso definitivamente la partita con l'ennesimo gol stagionale, da subentrato come contro il Valencia: "Che dire di Antoine... È una delle più grandi stelle del calcio. Ha una qualità enorme e chi lo mette in dubbio non capisce di questo sport. Appena entra in campo io lo cerco, perché so di cosa è capace".