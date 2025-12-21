Liverpool, non c'è pace per Isak: si teme un infortunio grave alla gamba, ecco cosa filtra

Brutte sensazioni al Liverpool. Il club inglese teme che Alexander Isak abbia subito un grave infortunio alla gamba nella vittoria per 2-1 di ieri contro il Tottenham, secondo quanto rivelato da The Athletic. Entrato all'intervallo per Bradley, l'attaccante svedese è uscito malconcio dal match contro gli Spurs proprio nel momento in cui ha sbloccato il risultato al 56° minuto. L'ex Newcastle è stato atterrato in modo scomposto da un intervento in scivolata di Van de Ven e non è riuscito a rialzarsi e festeggiare con i compagni di squadra.

In quel momento Isak è stato assistito dallo staff medico con le cure lampo del caso, ma è stato costretto ad abbandonare il campo, seppur senza l'ausilio della barella. Il giocatore, pagato 145 milioni in estate, non si è ancora sottoposto a una risonanza magnetica ma questa chiarirà l’entità completa dell’infortunio. Tra i corridoi del centro sportivo del Liverpool, però, si teme la gravità del danno per la parte inferiore della gamba del centravanti.

Questo sarebbe il secondo infortunio per l'acquisto milionario estivo dei Reds. Isak ha giocato 6 partite di Premier League, aggiungendone 3 in Champions, visto il ritardo di condizione post-chiusura tardiva dell'affare con il Newcastle e il problema all'adduttore che lo ha relegato fuori dal giro di Arne Slot per almeno 16 giorni. Con Salah assente, Ekitike resta l'unica pedina rimanente per il Liverpool e la sua gestione andrà effettuata con riguardo. Ma ora esiste la concreta possibilità che la dirigenza inglese sia costretta a intervenire nel mercato di gennaio.