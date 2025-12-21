Vinicius, è rottura con i tifosi del Real Madrid: la ricostruzione. E il futuro resta un enigma

Nel successo per 2-0 del Real Madrid sul Siviglia, non è passato inosservato ancora una volta Vinicius Jr. Fischiato al momento della sostituzione a fine partita, l’attaccante brasiliano ha ancora fatto parlare di sé sui social network: minuti successivi al fischio finale, l’ex Flamengo ha pubblicato delle immagini con una didascalia molto chiara: "…". Dopodiché ha cambiato la sua foto profilo su Instagram, sostituendo un’immagine in cui indossava la maglia blanca con una foto in cui indossa quella verdeoro della Nazionale brasiliana.

Per i media madrileni, si tratta di un messaggio molto forte inviato dal numero 7 a tutto il popolo madridista, e sembra che si sia raggiunto un punto di rottura. Una crepa insanabile, insomma, mentre la piazza è parsa molto infastidita dal suo atteggiamento in panchina durante la partita di Coppa del Re contro il Talavera. Stando a quanto rivelato dal quotidiano AS, la dirigenza del Real Madrid sembra aver preso le parti di Vinicius, sostenendolo contro tutto e tutti.

Florentino Perez, presidente in carica del club, ha recentemente fatto una piccola pressione sul giocatore affinché elevasse il suo livello di prestazioni in campo, ma resta convinto che debba essere considerato una stella della squadra. Così come è consapevole del lavoro svolto da Vini e della serietà del giocatore. Mentre il dialogo parrebbe molto fluido tra loro. Il contratto del brasiliano di 25 anni ha validità ancora fino al 2027, ma il rinnovo stenta ad arrivare e forse questo potrebbe essere un segnale forte da parte della società.