Tottenham-Liverpool, tackle killer su Van Dijk. Xavi Simons da rosso, gli manda un messaggio

Una giornata da dimenticare. Ieri, trascorsi 30 minuti di Tottenham-Liverpool, Xavi Simons è stato espulso per un duro intervento sul suo compagno di nazionale olandese, Virgil Van Dijk. Infatti, l’ex PSG e Lipsia ha piantato direttamente i tacchetti sul polpaccio della gamba sinistra del centrale dei Reds e, a seguito della revisione al VAR, il cartellino giallo inizialmente mostrato si è trasformato in rosso diretto su stretta decisione dell'arbitro di campo.

Un'espulsione che ha ridotto gli Spurs in 10 contro 11, facendo scivolare la gara ampiamente dalla parte del Liverpool che ha trionfato per 2-1. Dopo l’incontro, a mente fredda, Xavi Simons si è scusato con Van Dijk dal suo account Instagram. "Gli errori succedono. Van Dijk è il mio capitano e non gli farei mai del male intenzionalmente. Né a lui né a nessuno. Ai miei compagni del Tottenham, al mio allenatore e ai tifosi: mi assumo le mie responsabilità e chiedo scusa", ha scritto di suo pugno accanto a un’immagine dei due scattata nella partita di ieri.

Avvilito per quanto accaduto, Xavi Simons è arrivato a trattenere a stento le lacrime e all'uscita dal campo è stato consolato dallo stesso Van Dijk. L'asso olandese, che ha lasciato il Lipsia la scorsa estate per approdare al Tottenham, ha tante aspettative alle quali rispondere e fino a questo momento non sta vivendo una stagione grandiosa con la maglia degli Spurs: 3 gol e 4 assist in 23 presenze complessive in tutte le competizioni finora.