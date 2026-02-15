Newcastle, il risveglio di Tonali: doppietta in 13 minuti dopo un digiuno lungo 38 partite

Menomale che la stagione di Sandro Tonali era tutt'altro che raggiante. Il suo Newcastle infatti è alle prese con una Premier League poco sorridente, visto il decimo posto occupato con 36 punti, praticamente a -8 dal primo posto utile per qualificarsi ad una competizione europea. E ieri nel tris calato all'Aston Villa - ridotto in 10 contro 11 - l'ex Milan è salito in cattedra, rifilando una doppietta alla banda di Unai Emery e lanciando i Magpies agli ottavi di FA Cup.

Due gol in 13 minuti, dopo essere rimasto a secco per 38 partite complessive. Un bel sollievo per il centrocampista italiano, così come un'iniezione di fiducia per provare a dare un senso al resto della stagione, senza perdere di vista i playoff dei Mondiali con la Nazionale di Gattuso a marzo.

Il capitano del Newcastle, Keiran Tripper, ha parlato ai microfoni di BBC Match of the Day al termine della gara: "È sempre un ottovolante contro l'Aston Villa, sempre una partita ad alto ritmo. Siamo stati un po' sotto esame, ma ci siamo riorganizzati dopo il Brentford, abbiamo parlato a lungo fra di noi. Solo noi giocatori". Poi in merito alla doppietta di Tonali, ha aggiunto: "È stata una bella vittoria fuori casa, sono felice che Sandro (Tonali) abbia segnato, è stato incredibile per noi oggi".