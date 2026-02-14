Tonali trascina il Newcastle agli ottavi di FA Cup: "Inizio sempre a segnare a febbraio-marzo"

Doppietta di un super Sandro Tonali nella vittoria in rimonta del Newcastle contro l'Aston Villa, al quarto turno di FA Cup. In una gara nella quale è stata decisiva la contestata espulsione di Bizot nel finale del primo tempo, l'ex centrocampista del Milan ha ispirato l'assalto dei suoi per rispondere alla rete subita da Tammy Abraham e conquistare la qualificazione al turno successivo.

Al termine della sfida lo stesso Tonali ha commentato la propria bella serata e la vittoria della squadra di Howe ai microfoni di "BBC Match of the Day": "Penso di iniziare ogni stagione segnando un po' tardi, tra febbraio e marzo" - ha dichiarato il giocatore italiano con un sorriso - ", ma sono contento perché lavoriamo molto ogni settimana per vincere ogni partita e questa vittoria è per questi tifosi perché sono fantastici e se la meritano".

Sull'ambizione di tornare a Wembley per giocarsi nuovamente la finale e vincere un altro titolo, dopo quella in Carabao Cup della passata stagione, Tonali ha ammesso: "Certo. Ogni giocatore gioca per andare a Wembley, ma questa volta per la FA Cup. Giochiamo ogni partita per vincere, quindi speriamo di sì". Il Newcastle ora attende il completamento delle gare ancora da giocare per il quarto turno, prima di conoscere la prossima rivale nel torneo.