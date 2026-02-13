Ufficiale Il Brentford blinda il vice-capocannoniere di Premier: Igor Thiago rinnova fino al 2031

Il Brentford sceglie la continuità e mette al sicuro uno dei volti simbolo della sua stagione. Igor Thiago ha firmato un nuovo accordo quinquennale che lo legherà al club londinese fino all’estate del 2031, con un’ulteriore opzione a favore della società.

Numeri alla mano, la decisione è più che giustificata: l’attaccante brasiliano ha già realizzato 18 gol in 27 presenze complessive, di cui 17 in Premier League, piazzandosi alle spalle del solo Erling Haaland nella classifica marcatori. Arrivato dal Club Brugge nel febbraio 2024, Thiago si è imposto rapidamente come punto di riferimento offensivo.

“Adoro il club e le persone che lo rendono speciale. È un amore autentico”, ha spiegato il centravanti. “Quando sento i tifosi cantare il mio nome, mi danno ancora più forza. È stata una stagione fantastica, siamo stati tutti sulla stessa lunghezza d’onda e spero che possiamo costruire qualcosa di speciale”.

Soddisfazione anche da parte dell’allenatore Keith Andrews: “È bellissimo vedere Thiago impegnarsi a lungo termine. Il suo legame con squadra, staff e tifosi è evidente. Prima ancora del giocatore, c’è la persona. Il suo contributo è stato fondamentale e questo rinnovo se lo merita tutto”.