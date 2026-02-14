Le big d'Europa non mollano il vice-capocannoniere di Premier, malgrado il rinnovo col Brentford

Il segnale è forte e chiaro: il Brentford ha scelto di costruire il proprio futuro attorno a Igor Thiago. Il club londinese ha ufficializzato il prolungamento dell’attaccante brasiliano fino all’estate del 2031, con un’opzione per un’ulteriore stagione, premiando un rendimento che lo ha rapidamente portato al centro del progetto.

Arrivato dal Club Brugge nel 2024 e rallentato inizialmente da un grave infortunio al ginocchio, Thiago ha saputo ribaltare ogni previsione: 18 gol in 27 presenze stagionali e il riconoscimento di Giocatore del Mese della Premier League a novembre 2025. Numeri che hanno convinto il Brentford a offrirgli un contratto eccezionale, rendendolo il giocatore più pagato della rosa.

Secondo fonti consultate dal portale inglese TeamTalk, l’ascesa del 24enne non è passata inosservata: Manchester City, Chelsea e Bayern Monaco seguono con attenzione i suoi progressi. All’interno del Brentford, però, la convinzione è totale: c’è chi vede in Thiago il potenziale per diventare uno dei migliori attaccanti al mondo, persino oltre l’eredità lasciata da Ivan Toney.

L’allenatore Keith Andrews ha sottolineato l’importanza umana e tecnica del brasiliano: “È la persona prima del giocatore. Il suo impatto nel nostro gioco è evidente”. Parole condivise dallo stesso Thiago, che ha ribadito il legame con club e tifosi: “Qui ho trovato amore vero e fiducia. Con Keith il rapporto è quasi familiare”.