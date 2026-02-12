Premier League, Guardiola ride: l'Arsenal non va oltre l'1-1 col Brentford, ora il City è a -4
Non solo il Brentford ha frenato la corsa dell'Arsenal in vetta, ma per poco rischiava di batterlo in casa. È successo tutto nel secondo tempo a due facce, con Madueke ad aprire i conti e portare avanti i Gunners finché una decina di minuti dopo Lewis-Potter ha riportato in parità il match. Sfiorando appunto l'impresa di valicare la capolista della Premier League.
Niente da fare, ma punto pesantissimo strappato all'Arsenal, che ora si trova solo con 4 punti di vantaggio sul Manchester City, che già pregustava l'inciampo della banda di Arteta. La contesta del titolo resta apertissima, in chiusura della 26ma giornata di campionato inglese.
La classifica
1. Arsenal 57 punti
2. Manchester City 53
3. Aston Villa 50
4. Manchester United 45
5. Chelsea 44
6. Liverpool 42
7. Brentford 40
8. Everton 37
9. Bournemouth 37
10. Newcastle 36
11. Sunderland 36
12. Fulham 34
13. Crystal Palace 32
14. Brighton 31
15. Leeds 30
16. Tottenham 29
17. Nottingham Forest 27
18. West Ham 24
19. Burnley 18
20. Wolverhampton 9
*una gara in meno