Premier League, Guardiola ride: l'Arsenal non va oltre l'1-1 col Brentford, ora il City è a -4

Non solo il Brentford ha frenato la corsa dell'Arsenal in vetta, ma per poco rischiava di batterlo in casa. È successo tutto nel secondo tempo a due facce, con Madueke ad aprire i conti e portare avanti i Gunners finché una decina di minuti dopo Lewis-Potter ha riportato in parità il match. Sfiorando appunto l'impresa di valicare la capolista della Premier League.

Niente da fare, ma punto pesantissimo strappato all'Arsenal, che ora si trova solo con 4 punti di vantaggio sul Manchester City, che già pregustava l'inciampo della banda di Arteta. La contesta del titolo resta apertissima, in chiusura della 26ma giornata di campionato inglese.

La classifica

1. Arsenal 57 punti

2. Manchester City 53

3. Aston Villa 50

4. Manchester United 45

5. Chelsea 44

6. Liverpool 42

7. Brentford 40

8. Everton 37

9. Bournemouth 37

10. Newcastle 36

11. Sunderland 36

12. Fulham 34

13. Crystal Palace 32

14. Brighton 31

15. Leeds 30

16. Tottenham 29

17. Nottingham Forest 27

18. West Ham 24

19. Burnley 18

20. Wolverhampton 9

*una gara in meno