Fabian Ruiz a scadenza con il PSG nel 2027: "Rinnovo? Qui sono felice"

Dal suo trasferimento dal Napoli avvenuto nell'estate 2022, Fabian Ruiz ha scalato le gerarchie diventando un pilastro della squadra che ha dominato in Patria ed in Europa in lungo ed in largo.

Nonostante questo il suo contratto con il Paris Saint-Germain non è più così blindato, dato che scadrà il 30 giugno 2027. L'obiettivo del PSG rimane, secondo la stampa francese, quello di volerlo prolungare, dato che siamo ormai ad un anno e mezzo dalla scadenza e dunque il club francese vorrebbe evitare di veder partire anche lui a parametro zero.

Dunque alla vigilia della sfida che la squadra di Luis Enrique affronterà domani sera al San Mames contro l'Athletic Bilbao, l'ex Napoli ha parlato in conferenza stampa soffermandosi a parlare anche del proprio futuro. Queste le sue parole: "Il mio futuro? Sì, il mio contratto termina nel 2027. Ho sempre detto che sono molto felice qui. È la mia quarta stagione qui e sono felice. Non è questo l'argomento che mi preoccupa in questo momento, ma piuttosto la partita di domani in cui dovremo cercare la vittoria", ha detto il centrocampista spagnolo. Insomma, pur senza volersi soffermare troppo sul tema, Ruiz ha mandato un chiaro messaggio al club per aprire il dialogo.