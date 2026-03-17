Nene vicino ai 300 gol in carriera: l'ex centrocampista del PSG compirà 45 anni a luglio

A 44 anni, Anderson Luiz de Carvalho, noto come Nenê, continua a giocare e a segnare in terza serie brasiliana, con il Botafogo-PB. Il centrocampista offensivo, che in passato ha militato in club come PSG e Monaco, si avvicina ora a un traguardo storico: i 300 gol in carriera da professionista. Un risultato che, più che numerico, testimonia la sua costanza e la dedizione quotidiana.

"Non mi ero nemmeno reso conto di essere così vicino ai 300 gol. Quale centrocampista arriva a questa cifra? Sono pochissimi, si contano sulle dita di una mano. Questo mi riempie di orgoglio ed è uno dei motivi per cui continuo a dare il massimo ogni giorno", ha raccontato Nenê in un’intervista a Globo Esporte.

Quella in corso è la sua 27ª stagione da professionista, e la sua longevità sul campo ha un modello ispiratore: Cristiano Ronaldo: "Immaginate essere vicini al livello di Cristiano in termini di longevità. Non si può certo paragonare il livello tecnico, ma arrivare a questo punto della carriera con la stessa costanza è un onore enorme e mi motiva molto". La carriera di Nenê è un esempio di dedizione, disciplina e amore per il calcio. Ogni partita è una nuova sfida, ogni gol un piccolo trionfo personale, in una storia che continua a ispirare giovani e meno giovani. Con quasi 300 gol e quasi tre decenni di carriera, il centrocampista dimostra che la passione e l’impegno possono resistere al tempo.