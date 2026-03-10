L'agente di Fabian Ruiz: "L'idea è quella di tornare al Betis, ma non quando avrà 38 anni"

Fabian Ruiz è diventato uno degli uomini chiave del Paris Saint-Germain guidato da Luis Enrique. Il centrocampista spagnolo, fermo da alcune settimane per infortunio, avrebbe anche recentemente prolungato il suo contratto con il club parigino e all'orizzonte vede l'obiettivo del Mondiale.

Nel frattempo, però, il suo entourage guarda oltre. In un’intervista rilasciata al programma Libre y Directo, l’agente Loren del Pino ha rivelato che nei piani del giocatore 29enne c’è un ritorno al Betis, il club dove è cresciuto e con cui ha debuttato nel calcio professionistico. "Il futuro di Fabian prevede sempre un ritorno al Betis. E se succederà, non sarà certo a 38 anni, ma qualche stagione prima", ha spiegato il procuratore.

Del Pino ha anche sottolineato il carattere riservato del suo assistito: "Conoscendolo, non pubblicherà messaggi né utilizzerà i social per farsi desiderare. Quando arriverà il momento, succederà semplicemente". Il legame con il Betis non è mai stato nascosto dallo stesso centrocampista, che durante la pausa internazionale dello scorso novembre aveva dichiarato apertamente: "Non lo nascondo, sono tifoso del Betis. È qualcosa che mi rende felice. Ho sempre detto che mi piacerebbe tornare un giorno. Non so quando, ma ho sempre sognato di chiudere la carriera a casa mia, con la mia squadra". Un’ipotesi romantica che, col passare del tempo, potrebbe diventare sempre più concreta.