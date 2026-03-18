Una nuova "last dance" per Messi: avrà un'altra partita da disputare in patria con l'Argentina

La tanto attesa Finalissima tra Spagna e Argentina non si giocherà. Le tensioni in Medio Oriente hanno infatti reso impossibile disputare la sfida nella prossima finestra internazionale, costringendo la FIFA a cancellare definitivamente l’appuntamento.

Per non lasciare la squadra senza impegni e garantire comunque un test utile in vista dei prossimi obiettivi, la federazione ha deciso di correre ai ripari organizzando un’amichevole contro il Guatemala; la partita si disputerà il 31 marzo a Buenos Aires e rappresenterà molto più di un semplice test. Per Lionel Messi e compagni sarà infatti l’occasione di riabbracciare il proprio pubblico, in quella che potrebbe trasformarsi in una serata dal forte valore simbolico.

Sebbene il fascino della sfida contro la Spagna sia tutt’altra cosa, l’incontro servirà a Lionel Scaloni per affinare gli ultimi dettagli in vista della Coppa del Mondo. Un banco di prova meno prestigioso, ma comunque fondamentale per mantenere ritmo e condizione. C’è poi un aspetto emotivo da non sottovalutare: Messi potrebbe tornare a giocare con la nazionale davanti ai suoi tifosi dopo quella che sembrava essere stata l’ultima volta, lo scorso settembre. Un ritorno che aggiunge ulteriore significato a una sfida nata come soluzione d’emergenza, ma destinata comunque a catturare l’attenzione di tutto il Paese.