Rothen avverte il PSG e fa polemica: "Fabian Ruiz si sta preservando per la Spagna"

Il caso Fabian Ruiz inizia a far discutere all’interno del Paris Saint-Germain. Il centrocampista spagnolo è fermo dalla fine di gennaio per una contusione al ginocchio sinistro rimediata durante la sfida di UEFA Champions League contro lo Sporting CP, ma l’assenza prolungata sta alimentando dubbi e polemiche.

A sollevare interrogativi è stato l’ex calciatore e oggi opinionista Jérôme Rothen. Secondo l'ex calciatore, inizialmente lo staff medico del club parigino ha gestito con prudenza la contusione e l’ematoma riportati dal giocatore, permettendogli di recuperare gradualmente e di tornare ad allenarsi sul campo. Tuttavia, proprio quando il rientro in gruppo sembrava ormai imminente, sarebbero riapparsi nuovi dolori al ginocchio. Rothen ha rivelato che all’interno del club starebbero emergendo interrogativi sull’atteggiamento del centrocampista ex Napoli: "Lo staff medico e quello tecnico si stanno ponendo molte domande", ha spiegato.

Secondo la sua ricostruzione, Ruiz avrebbe confidato ad alcune persone vicine l’intenzione di non forzare il rientro per preservarsi in vista dei prossimi impegni con la nazionale, in programma a fine marzo, e soprattutto in prospettiva della Coppa del Mondo: "Dice di essersi già speso molto per il PSG e di voler fare attenzione". Rothen ha inoltre sottolineato come la situazione contrattuale del giocatore sia ormai definita, con un nuovo accordo recentemente raggiunto tra il club e il suo entourage. Un elemento che, secondo lui, contribuirebbe alla serenità del calciatore. All’interno del PSG, però, questa gestione non sarebbe stata accolta positivamente.