Real Madrid, Arbeloa: "Il rosso a Bernardo Silva ha cambiato tutto. Vinicius è spettacolare"

Álvaro Arbeloa, tecnico del Real Madrid, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria contro il Manchester City: "L’espulsione di Bernardo Silva ha cambiato tutto, soprattutto così presto: dopo il rosso è stato molto più semplice. Abbiamo avuto diverse occasioni per segnare e chiudere prima la gara".

Come stanno Courtois e Mbappé?

"Courtois ha un piccolo fastidio, abbiamo deciso di non rischiarlo visto che ci aspetta il derby con l’Atletico Madrid. Mbappé è rientrato in partita, sta recuperando la miglior forma fisica, ma l’ho visto bene".

La gara di Vinicius?

"Non ha avuto molta fortuna, ma è stato spettacolare: una minaccia costante per gli avversari e per noi un giocatore fondamentale".

Domani c’è Bayern Monaco-Atalanta

"Il Bayern ha vinto 6-1 all’andata, penso che passerà il turno facilmente, anche se l’Atalanta cercherà di rendergli la vita complicata. Come è stato complicato per noi passare il turno: non è facile battere una squadra come il Manchester City di Guardiola".

Ora c’è da festeggiare Brahim Diaz, visto che è appena diventato campione della Coppa d’Africa

"Sì, non lo sapevo, ora gli farò i complimenti."