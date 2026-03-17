Real Madrid, Arbeloa: "Il rosso a Bernardo Silva ha cambiato tutto. Vinicius è spettacolare"
Álvaro Arbeloa, tecnico del Real Madrid, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria contro il Manchester City: "L’espulsione di Bernardo Silva ha cambiato tutto, soprattutto così presto: dopo il rosso è stato molto più semplice. Abbiamo avuto diverse occasioni per segnare e chiudere prima la gara".
Come stanno Courtois e Mbappé?
"Courtois ha un piccolo fastidio, abbiamo deciso di non rischiarlo visto che ci aspetta il derby con l’Atletico Madrid. Mbappé è rientrato in partita, sta recuperando la miglior forma fisica, ma l’ho visto bene".
La gara di Vinicius?
"Non ha avuto molta fortuna, ma è stato spettacolare: una minaccia costante per gli avversari e per noi un giocatore fondamentale".
Domani c’è Bayern Monaco-Atalanta
"Il Bayern ha vinto 6-1 all’andata, penso che passerà il turno facilmente, anche se l’Atalanta cercherà di rendergli la vita complicata. Come è stato complicato per noi passare il turno: non è facile battere una squadra come il Manchester City di Guardiola".
Ora c’è da festeggiare Brahim Diaz, visto che è appena diventato campione della Coppa d’Africa
"Sì, non lo sapevo, ora gli farò i complimenti."
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