PSG, il rientro di Fabian Ruiz non è imminente: salterà il doppio confronto col Chelsea

Il tabellone europeo ha messo subito di fronte due pesi massimi. Agli ottavi di Champions League, il Paris Saint-Germain se la vedrà con il Chelsea, avversario che la scorsa estate aveva inflitto ai parigini un pesante 3-0 nella finale del Mondiale per Club. Per Luis Enrique, la necessità era arrivare all’appuntamento con la rosa al completo. Uno scenario che, però, non si concretizzerà.

Il nodo principale riguarda Fabian Ruiz. Dopo un avvio parigino accompagnato da critiche, il centrocampista – campione d’Europa nel 2024 – si è imposto come perno della mediana, diventando indispensabile anche alla luce del rendimento altalenante della coppia Vitinha–João Neves. Il problema al ginocchio, però, continua a condizionarlo: fuori dal 20 gennaio, Ruiz ha ripreso solo lavoro individuale e non è ancora pronto al rientro.

Nel consueto aggiornamento medico diffuso alla vigilia della trasferta di Ligue 1 a Le Havre, il PSG ha chiarito la situazione: Ruiz proseguirà per almeno due settimane un programma personalizzato per alleviare il dolore, mentre Neves resterà sotto osservazione per l’infortunio alla caviglia. Out anche Senny Mayulu, con Ousmane Dembélé e Quentin Ndjantou ancora a parte.

Tempistiche che escludono Fabian dalla doppia sfida col Chelsea. Luis Enrique non ha nascosto il disappunto: “Alcuni infortuni si risolvono in fretta, altri richiedono più tempo. È un problema perdere un giocatore importante come Fabian”.