FIFPRO, svelata la lista dei 26 candidati per il "World 11” del 2025: c'è anche Modric

Come da tradizione, la FIFPRO ha reso noti i 26 giocatori nominati per il "World 11" 2025, la formazione ideale votata dai calciatori di tutto il mondo. L’undici definitivo verrà annunciato il 3 novembre, al termine delle votazioni internazionali. Lo scorso anno, il miglior portiere era stato Emiliano Martínez, protetto da una linea difensiva composta da Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Ruben Dias e William Saliba. A centrocampo brillavano Rodri, Bellingham e Toni Kroos, mentre in attacco spiccavano Haaland, Vinícius Jr e Lamine Yamal.

Per l’edizione 2025, la sfida per la porta vede protagonisti Alisson Becker (Liverpool), Thibaut Courtois (Real Madrid) e Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City). In difesa, sette giocatori si contendono quattro posti: Trent Alexander-Arnold (Liverpool/Real Madrid), Pau Cubarsí (Barcellona), Achraf Hakimi, Marquinhos e Nuno Mendes (PSG), William Saliba (Arsenal) e Virgil van Dijk (Liverpool).

Il centrocampo offre otto candidati di altissimo livello: Jude Bellingham (Real Madrid), Kevin De Bruyne (Manchester City/Napoli), Luka Modrić (Real Madrid/Milan), João Neves (PSG), Cole Palmer (Chelsea), Pedri (Barcellona), Federico Valverde (Real Madrid) e Vitinha (PSG).

In attacco, non mancano i colpi di scena: tra gli otto finalisti figurano Lionel Messi (Inter Miami) e Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), ancora una volta in corsa per un posto nel dream team. A contenderselo con loro ci saranno Ousmane Dembélé (PSG), Kylian Mbappé (Real Madrid), Erling Haaland (Manchester City), Raphinha (Barcellona), Mohamed Salah (Liverpool) e Lamine Yamal (Barcellona).