Tutti pazzi per Ouedraogo. Il ds del Lipsia: "Non pensavamo che lasciasse già il segno"

Dopo l'allenamento in vista della ripresa del campionato contro il Werder Brema in programma domenica pomeriggio, il direttore sportivo del Lipsia Marcel Schafer è intervenuto in conferenza stampa: "Abbiamo avuto un grande sconvolgimento in estate, sia in campo, perché abbiamo effettuato un totale di 26 trasferimenti, sia nello staff tecnico e nello staff. In termini di risultati, siamo sulla strada giusta, come dimostra la classifica. Tuttavia, ci sono state fasi in alcune partite in cui abbiamo intravisto grandi margini di miglioramento".

Sul lavoro del tecnico Ole Werner.

"Ole ha le idee molto chiare su ciò che vuole: in campo, su come dovremmo giocare a calcio, ma anche sul modo in cui ci trattiamo a vicenda. Ole e il suo team tecnico stanno facendo un ottimo lavoro. Siamo più che soddisfatti".

Sullo sviluppo di Ouedraogo.

"Ha avuto molti infortuni muscolari, ma ora ha completato un'intera pre-stagione, il che gli ha fatto molto bene. Lo si è visto fin dal primo giorno di allenamento. Che abbia lasciato il segno così rapidamente sul nostro gioco è stato inaspettato, ma è ancora più gratificante".