Galatasaray, Okan ambizioso: "Rosa di grande qualità, possiamo competere ovunque"

Il tecnico del Galatasaray, Okan Buruk, ha parlato davanti alle telecamere del canale ufficiale YouTube del club, tracciando un bilancio della stagione finora e aggiornando sullo stato fisico del difensore Wilfried Singo: "Giocare il campionato turco e la Champions League contemporaneamente è molto difficile. Le squadre che ci provano in Turchia incontrano sempre grandi difficoltà, ma finora siamo riusciti a gestirlo bene. Alcune partite richiedono maggiore concentrazione, soprattutto quelle prima e dopo gli impegni europei", ha spiegato Buruk. "Non si può puntare solo sull’undici titolare, bisogna pensare all’intera squadra e mantenere sempre un clima positivo, il che non è facile per nessun allenatore".

Il tecnico ha poi sottolineato la forza della rosa: "Abbiamo costruito una squadra di grande qualità e dobbiamo sfruttarla al meglio. Do fiducia ai miei giocatori e sono certo che possiamo ottenere risultati importanti. Ovviamente gli infortuni possono capitare, soprattutto con il calendario intenso europeo. Fortunatamente, a parte l’infortunio di Singo, non abbiamo problemi rilevanti".

Singo, ha aggiunto Buruk, è già in trattamento e continuerà la riabilitazione durante la sosta internazionale: "Ci vorranno almeno due settimane prima che possa tornare disponibile". Infine, Buruk ha ribadito la sua fiducia nella squadra: "Ogni giocatore avrà la sua opportunità e dobbiamo sfruttare tutte le risorse a disposizione per competere ai massimi livelli in campionato e in Europa".