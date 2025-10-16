Gonzalo Garcia mattatore con l'U21 spagnola: l'attaccante ora cerca spazio nel Real

Mancano meno di 80 giorni all’apertura del mercato invernale, momento cruciale per le squadre che vogliono rinforzare le proprie rose e correggere gli squilibri estivi. Tra i nomi più chiacchierati figura Gonzalo Garcia, giovane attaccante del Real Madrid, già considerato una delle pedine più ambite per gennaio.

Nonostante il ridotto spazio in prima squadra, il Madrid è consapevole che le offerte non tarderanno ad arrivare. Lo stesso scenario si era verificato in estate, dopo il brillante Mondiale per Club negli Stati Uniti, che aveva consacrato Gonzalo come protagonista. Allora il club madrileno lo aveva subito blindato fino al 2030, chiudendo la porta a eventuali cessioni. La competizione però è alta, rendendo la situazione delicata e allo stesso tempo appetibile per le squadre interessate.

La valutazione di mercato del giovane è in continua ascesa: secondo l’ultimo aggiornamento di Transfermarkt, il valore di Gonzalo è di 15 milioni di euro, 13 milioni in più rispetto a gennaio scorso quando giocava nel Castilla di Raul. Sul campo, la realtà è diversa: in Liga ha totalizzato soli 101 minuti in sei partite, tra titolarità e spezzoni, mentre in nazionale Under 21 ha accumulato 288 minuti, segnando due gol e fornendo due assist nelle ultime sfide contro Norvegia e Finlandia. Queste prestazioni hanno confermato Gonzalo come 9 di fiducia di David Gordo e aumentano il suo "fascino" sul mercato. Nonostante il grande interesse esterno, l’uscita a gennaio appare complicata, perché Xabi Alonso lo considera una pedina fondamentale per la profondità della rosa. Il prossimo impegno contro il Getafe potrebbe offrirgli nuovi minuti, in vista delle partite contro Juventus e Barcellona, sfruttando anche le assenze di Mastantuono, Mbappé e la rotazione di Vinicius e Rodrygo.