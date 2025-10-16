Hateboer lascia il Rennes e si trasferisce in prestito al Lione: mancano solo gli annunci

Hans Hateboer è pronto a cambiare maglia in Ligue 1. L'esterno destro olandese lascerà infatti il Rennes per trasferirsi all’Olympique Lione, in qualità di wild card, approfittando della possibilità concessa ai club francesi di effettuare un solo trasferimento interno al di fuori delle finestre di mercato tradizionali. A riportarlo è Foot Mercato.

La trattativa ha vissuto un’accelerata decisiva nelle ultime ore. Le parti hanno trovato l’intesa definitiva per un prestito fino al termine della stagione, con il Lione che coprirà integralmente l’ingaggio del giocatore. Un’operazione vantaggiosa anche per il Rennes, che potrà alleggerire il monte stipendi e liberarsi di un calciatore ormai ai margini del progetto tecnico.

Hateboer, 31 anni, ex bandiera dell’Atalanta, con un gran passato in Serie A e anche con la nazionale olandese, era finito ai margini dopo appena 22 minuti giocati in stagione, nell’unica apparizione contro il Nantes a settembre. Paulo Fonseca, tecnico del Lione, non ha voluto sbilanciarsi in conferenza stampa: “È possibile che arrivi, ma parleremo di lui solo quando sarà qui”.

Con il suo arrivo, il Lione spera di aggiungere esperienza e solidità alla fascia destra, un settore rimasto scoperto dopo un inizio di stagione complicato. Per Hateboer, invece, si tratta dell’occasione per rilanciarsi in un nuovo ambiente e ritrovare continuità.