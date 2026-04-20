Messi compra il Cornella, entusiasmo alle stelle: su Instagram più followers dell'Espanyol

L’effetto Lionel Messi si è fatto sentire subito, anche troppo per una realtà abituata a ben altri ritmi. Alla prima partita dopo l’annuncio dell’acquisizione da parte della stella argentina, il piccolo Cornellà ha vissuto una giornata fuori dall’ordinario. Il pareggio per 1-1 contro il Fundació Esportiva Grama passa quasi in secondo piano rispetto all’atmosfera che si respirava sugli spalti: maglie di Messi ovunque, entusiasmo contagioso e una sensazione nuova per un club di quinta divisione.

Il "Municipal de Cornellà" si è trasformato, almeno per un giorno, in una piccola versione del Camp Nou. Un’ondata di entusiasmo nata pochi giorni prima, quando è stato ufficializzato l’ingresso di Messi - ancora in attività con l’Inter Miami CF - come nuovo proprietario del club. L’annuncio ha inizialmente spiazzato tutti. "Pensavo fosse un’immagine generata con l’intelligenza artificiale", ha raccontato un membro del club ai media spagnoli. Una reazione comune tra tifosi e addetti ai lavori, increduli davanti a un’operazione così fuori scala per una società di questo livello.

Ma lo stupore ha lasciato rapidamente spazio all’entusiasmo. L’allenatore Ignasi Senabre ha parlato di "una sorpresa bellissima", sottolineando come l’arrivo di uno dei più grandi calciatori della storia rappresenti un’opportunità unica per il club. I primi effetti sono già visibili: merchandising dedicato, crescita esponenziale sui social e un’attenzione mediatica mai vista. In pochi giorni, il Cornellà ha superato i 600.000 follower su Instagram, diventando il terzo club catalano più seguito, dietro solo a Girona e Barcellona e davanti all'Espanyol. Dietro l’euforia, però, c’è un progetto più ampio: sviluppo sportivo, investimenti nei giovani e consolidamento della struttura. Obiettivi ambiziosi, che ora si intrecciano con il peso e le aspettative di un nome globale.