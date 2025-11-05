"Hai parlato con Alexander-Arnold o hai intenzione di salutarlo?". Van Dijk lapidario: "No"

Il Liverpool ha conquistato un successo di prestigio battendo il Real Madrid 1-0 ad Anfield, nella quarta giornata della fase campionato di Champions League. A fine partita, il capitano Virgil van Dijk ha analizzato la prestazione dei Reds, sottolineando la compattezza e la concentrazione mostrate per tutti i novanta minuti: "Abbiamo messo in campo tantissima energia e lavorato duramente. È evidente che il Real ha grande qualità, tutti lo sappiamo. Conosciamo i loro punti di forza e sappiamo quanto possano punirti se concedi spazio. Lo abbiamo visto nelle ultime settimane, quindi sapevamo di dover essere perfetti in ogni dettaglio. Credo che abbiamo eseguito il nostro piano di gioco alla perfezione".

La solidità difensiva del Liverpool, ancora una volta guidata dal leader olandese, ha permesso alla squadra di Slot di contenere l’attacco dei Blancos e di portare a casa tre punti fondamentali nella corsa alla qualificazione.

La serata ad Anfield è stata segnata anche dal ritorno di Trent Alexander-Arnold, accolto da una pioggia di fischi dai suoi ex tifosi. Interpellato sull’episodio, Van Dijk ha preferito non alimentare la polemica, anche se alla domanda "Hai parlato con lui o hai intenzione di salutarlo?" ha risposto in modo secco e lapidario "No", senza aggiungere altro. Un successo importante per il Liverpool, che conferma la sua crescita europea e la solidità di un gruppo capace di resistere anche nei momenti di maggiore pressione.