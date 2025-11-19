Haiti qualificata al Mondiale. La FHF festeggia ricordando la battaglia per l'indipendenza del 1803

Nella notte la nazionale di Haiti ha conquistato una storica qualificazione alla prossima Coppa del Mondo e per questo la Federcalcio locale (FHF) ha rilasciato una toccante dichiarazione tracciando una parallelismo storico fra la data della qualificazione e quel 18 novembre del 1803 quando con la Battaglia di Vertieres le truppe ribelli guidate da Jean-Jacques Dessalines sbaragliarono l’esercito francese dando il via all’indipendenza che venne dichiarata nel gennaio del 1804 facendo del piccolo paese caraibico la seconda nazione a dichiararsi indipendente dal controllo europeo nel continente americano dopo gli Stati Uniti.

“18 novembre 1803 -18 novembre 2025” Abbiamo fatto di nuovo la storia! - si legge sui canali social della FHF - La prova che siamo buoni figli di Dessalines, Christophe, Toussaint (i nomi dei padri dell’indipendenza NdR). Non molliamo mai”.

Questo il riepilogo delle squadre qualificate finora:

Paesi organizzatori (3): Canada, Messico, USA

UEFA (12 su 12): Inghilterra, Francia, Croazia, Portogallo, Norvegia, Germania, Olanda, Svizzera, Spagna, Belgio, Scozia, Austria

CONMEBOL (6 su 6): Argentina, Brasile, Ecuador, Uruguay, Colombia, Paraguay

CAF (9 su 9): Marocco, Tunisia, Egitto, Ghana, Algeria, Capo Verde, Sudafrica, Costa d'Avorio, Senegal

AFC (8 su 8): Giappone, Iran, Uzbekistan, Corea del Sud, Giordania, Australia, Qatar, Arabia Saudita

CONCACAF (3 su 3): Haiti, Panama, Curaçao

OFC (1 su 1): Nuova Zelanda

PLAYOFF (0 su 6)