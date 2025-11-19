Al Real non c'è spazio, Rodrygo scalpita: l'Arsenal ha in serbo un'offerta per gennaio

C'è troppo affollamento al Real Madrid, per questo cominciano a emergere voci di possibili tagli alla rosa di Xabi Alonso, anche in vista del mercato di trasferimenti a gennaio. E nella lista di sacrificabili trova spazio Rodrygo: l'esterno offensivo brasiliano risente tremendamente della concorrenza con Vinicius e Mbappé, senza grande margine di manovra nell'undici titolare del tecnico delle merengues. In estate si vociferava di un addio, ma alla fine il classe 2001 è rimasto dov'era.

Eppure, secondo il portale Defensa Central, il Real Madrid dovrebbe ricevere a breve un'offerta da 60 milioni più 20 di bonus per lasciarlo andare. Sarebbe l'Arsenal il club a preparare l'offensiva, mettendo sul piatto una proposta succulenta che il Real potrebbe anche considerare. Attualmente Rodrygo ha un contratto valido fino al 2028, ma questo non gli ha garantito un posto da titolare indiscusso in ogni partita. E il poco spazio in squadra potrebbe anche costargli il Mondiale 2026.

L’offerta dell’Arsenal darebbe a Rodrygo la possibilità di accumulare più minuti in questa stagione, mentre Xabi Alonso dalla sua parte potrebbe considerare di accettare la proposta, dato che non riesce a offrirgli ciò che il giocatore desidera. La proposta in questione potrebbe essere recapitata in sede Real nel mese di gennaio, a quel punto la società di Florentino Perez dovrebbe valutare la cifra e la situazione. Magari cedendo all'addio, ma inserendo una clausola di recompra per non avere rimpianti in futuro.