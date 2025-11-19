Botafogo, con Davide Ancelotti 6 gare senza sconfitte: il club però non dà garanzie sul futuro

Alla prima avventura in solitaria da allenatore, senza essere al fianco del padre, Davide Ancelotti sta vivendo la sua miglior fase al Botafogo in termini di risultati, con 6 partite di imbattibilità (3 vittorie e altrettanti pareggi) e la quinta posizione in classifica con 55 punti nel campionato brasiliano. Eppure la scelta di ingaggiarlo al comando della squadra non è stata unanime all’interno del club. Tanto è vero che, nonostante abbia un contratto fino alla fine del 2026, l’allenatore italiano non ha la permanenza garantita per la prossima stagione.

È OGlobo, noto media brasiliano, a lanciare l'indiscrezione. Internamente, il tecnico parmense di 36 anni riceve critiche puntuali sul suo lavoro. Come alcuni malumori nati dalla lettura della partita da Ancelotti Jr, con la percezione che tardasse a effettuare sostituzioni. Più recentemente, sono stati segnalati anche fastidi per la sequenza di infortuni muscolari della squadra. Tanto che lo stesso tecnico ha ammesso che lo staff aveva notato un’intensità leggermente superiore al normale negli allenamenti, e che questo potrebbe aver influito sui guai fisici.

Dietro le quinte del Botafogo c'è chi si lamenta anche della mancanza di fermezza dell'allenatore italiano con la squadra. Un esempio: durante le partite, ci sono giocatori che abbandonano il piano stabilito e decidono di prendere iniziative sbagliate da soli, senza che questo venga ripreso dal comandante della nave. L'obiettivo primario resta lo stesso: qualificarsi direttamente alla fase a gironi della Libertadores. Ragion per cui il messaggio trasmesso dal club carioca è il medesimo per chiunque: dai giocatori allo staff tecnico, tutti verranno valutati fino al termine della stagione. Per dimostrare di valere la conferma l'anno prossimo.