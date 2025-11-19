Real Madrid, lesione all'adduttore per Militao: salterà almeno tre partite. Il punto
Il tecnico del Real Madrid Xabi Alonso perde il centrale difensivo Eder Militao a causa di un infortunio all’adduttore accusato nel corso dell’amichevole fra il suo Brasile e la Tunisia giocata martedì in Francia.
Come si legge in una nota pubblicata dal sito del club iberico “a seguito degli accertamenti effettuati oggi dal Servizio Medico del Real Madrid sul nostro giocatore Éder Militão, è stata diagnosticata una lesione muscolare al grande adduttore della gamba destra. Seguiranno ulteriori aggiornamenti”.
Per il classe ‘98 lo stop dovrebbe aggirarsi attorno alle due settimane con il difensore che dunque salterà certamente le sfide di campionato contro Elche, in programma domenica, e Girona, il 30 novembre e quella di Champions League contro i greci dell’Olympiacos in programma martedì 26. L’obiettivo di Militao è quello di tornare a disposizione dell’allenatore per la sfida contro l’Athletic Club di Bilbao del tre dicembre anche se i tempi sembrano stretti per vedere il brasiliano quantomeno in panchina al San Mames.
