Il Paris Saint-Germain guarda a un terzino colombiano come alternativa di Hakimi
Secondo quanto riportato da ESPN il Paris Saint-Germain potrebbe rinforzarsi in difesa a gennaio. Obiettivo Daniel Muñoz, terzino destro del Crystal Palace. Il colombiano, 29 anni, ha un contratto fino al 2028.
L'acquisto sarebbe per trovare un'alternativa ad Achraf Hakimi. Munoz è arrivato al Palace dal Genk nell'estate del 2024 per 8 milioni di euro e in questa stagione ha già raccolto 19 presenze, segnando 2 reti e servendo altrettanti assist. La sua valutazione (dati Transfermarkt) è di 25 milioni di euro.
Perplessità solo sull'età del giocatore, considerando che la politica attuale del PSG è di pescare giocatori Under 23, come si evince dagli acquisti esitvi di Lucas Chevalier (23) e Ilya Zabarnyi (22).
