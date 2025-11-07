Hakimi preoccupa il Marocco, Regragui: "In Coppa d'Africa ci sarà anche se non dovesse giocare"

Walid Regragui ha svelato la lista dei 27 giocatori convocati per il raduno di novembre della nazionale marocchina, che affronterà in amichevole il Mozambico (14 novembre) e l’Uganda (18 novembre) al Grand Stade di Tangeri. Due test fondamentali prima della Coppa d’Africa delle Nazioni 2025, che si terrà in Marocco dal 21 dicembre al 18 gennaio.

Tra i convocati figurano nomi di spicco come Nayef Aguerd, Brahim Diaz, Azzedine Ounahi e Noussair Mazraoui, mentre Sofiane Diop torna in nazionale dopo le ottime prestazioni con il Nizza. Assente, invece, Achraf Hakimi: il terzino del Paris Saint-Germain ha riportato una grave distorsione alla caviglia sinistra durante la sfida di Champions League contro il Bayern Monaco (2-1): i tempi di recupero stimati vanno dalle otto alle dieci settimane, mettendo così a rischio la sua presenza alla CAN.

In conferenza stampa, Regragui ha voluto rassicurare i tifosi: "Faremo di tutto per avere Hakimi al 100% per la partita inaugurale contro le Comore. Anche se non potrà giocare, sarà con noi: è il nostro leader e il nostro miglior giocatore". Il commissario tecnico ha aggiunto che il Marocco collaborerà con lo staff medico del PSG per monitorare da vicino il recupero del laterale. In caso di forfait, sarà Noussair Mazraoui a prendere il suo posto sulla fascia destra. Il Marocco, prudente ma fiducioso, prepara così le sue ultime prove generali prima dell’avventura continentale in casa propria.