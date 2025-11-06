Bayern Monaco, Eberl: "Diaz ha dato il cinque a tutti dopo la gara: è sintomo di quanto siamo uniti"

Il Bayern Monaco ha lanciato un guanto di sfida all'intera Europa in Champions League martedì sera con la vittoria per 2-1 a Parigi, sperimentando nel processo tutte le sfaccettature del calcio, dall'estasi fino all'estrema difficoltà di difendere in dieci contro una squadra pericolosissima. L'uomo decisivo della partita, Luis Diaz, ha portato in vantaggio i bavaresi con una doppietta lampo, ma è stato espulso poco prima dell'intervallo.

"Questo dimostra il nostro spirito di squadra"

Dopo la partita, il direttore sportivoha offerto interessanti spunti sul clima interno della squadra. "È rimasto nello spogliatoio dopo la partita e ha dato il cinque a tutti. Questo dimostra il nostro spirito di squadra: lui è grato alla squadra, ma a sua volta la squadra è grata a lui per i due gol," ha spiegato Eberl.

Joshua Kimmich ha confermato l'impressione del dirigente del Bayern: "Era particolarmente giù di morale nell'intervallo perché sapeva che per noi sarebbe stata dura in inferiorità numerica. Dopo la partita, era estremamente felice, e lo eravamo anche noi, ovviamente. Ora spero che non venga squalificato troppo a lungo e che possa tornare presto in campo", ha detto uno dei senatori della squadra. Per Diaz insomma nessuna conseguenza, anche se il durissimo intervento ai danni di Hakimi potrebbe costare diversi mesi di stop al marocchino.