Un talento al giorno, Daniel Bameyi: il futuro delle Super Eagles nel mirino del Torino

Il Torino ha messo nel mirino Daniel Bameyi, classe 2006 con il vizio dei gol (2 quelli segnati al Mondiale) della Nigeria: il centrale è considerato un obiettivo interessante per il futuro del club. Gioca in Slovenia nel Primorje e, nonostante la giovane età, può vantare anche alcune convocazioni e una presenza con la nazionale maggiore del suo Paese.

Bameyi ha mosso i primi passi nel calcio giovanile nigeriano, emergendo nelle accademie locali. Inizialmente associato a club come Giant Brillars e Bayelsa United nella Nigerian Professional Football League (NPFL), ha attirato attenzione per le sue qualità fisiche e tecniche. Ha debuttato in senior con Bayelsa United, dove ha accumulato presenze limitate ma promettenti. Nel novembre 2022, a soli 16 anni, è stato convocato per la prima volta in Super Eagles per un'amichevole contro il Costa Rica, debuttando nella sconfitta per 2-0. Il suo vero exploit è arrivato nelle giovanili: capitano dei Flying Eagles (Nigeria U20), ha guidato la squadra alle qualificazioni per i Mondiali 2025 in Cile.

Nome: Daniel Bameyi

Data di nascita: 4 gennaio 2006

Nazionalità: nigeriano

Ruolo: difensore centrale

Squadra: Primorje

Assomiglia a: William Troost-Ekong