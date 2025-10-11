Milan, non ci voleva: infortunio alla caviglia sinistra per Estupiñan contro gli Stati Uniti

Il Milan è sulle spine. Nella notte italiana, durante la partita tra Ecuador e Stati Uniti (finita 1-1), il terzino rossonero Estupinan ne è uscito malconcio. L’ex giocatore del Brighton, arrivato a vestire rossonero in estate, ha dovuto alzare bandiera bianca e lasciare il campo prima dell’intervallo a causa di un forte dolore alla caviglia sinistra. Al suo posto è entrato Medina.

Nelle prossime ore, stando a quanto riferito da Olé, svolgerà degli esami per appurare l’entità del suo infortunio. la prossima partita, contro il Messico, è tra 4 giorni e resta da capire se Estupiñan sarà in grado di rimanere in gruppo con l'Ecuador o se insieme allo staff medico si opterà per un rientro anticipato in Italia. Intanto il terzino sinistro di 27 anni aveva già mancato l'appuntamento del big match contro la Juventus per squalifica.

Intanto in casa Milan si cerca di correre ai ripari qualora Maignan decidesse di non rinnovare il contratto e lasciare il club, così il direttore sportivo Igli Tare tiene gli occhi su Zion Suzuki, estremo difensore giapponese del Parma. L'altro nome che ha già scaldato l'altro lato del Naviglio milanese invece come post-summer è Noah Atubolu del Friburgo, portiere tedesco con un solo anno di contratto rimanente e sul quale ci sarebbero - stando a voci in arrivo dalla Germania - anche diverse big di Bundesliga.