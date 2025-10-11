Francia, Ekitike: "Con la qualità che abbiamo, avremmo potuto fare meglio e segnare più gol"

Successo casalingo per la Francia. La Nazionale di Didier Deschamps si è imposta per 3-0 a Parigi sull'Azerbaigian avvicinandosi alla qualificazione al prossimo Mondiale che si giocherà negli Stati Uniti, in Canada e Messico. Al termine della gara giocata al "Parco dei Principi", il calciatore dei Bleus Hugo Ekitike ha commentato ai microfoni dell'emittente TF1:

"Ci è voluto un po' per entrare in partita. Il mister ha detto che ci mancava energia. Questo tipo di partite non sono mai facili. Queste sono squadre tenaci che giocano molto indietro. Ero frustrato all'intervallo perché sapevo di poter dare di più. Sentivo di non aiutare abbastanza la squadra. Avrei potuto segnare, ma c'è stato un assist. Con la qualità che abbiamo, avremmo potuto fare meglio, segnare più gol. Ho giocato con Kylian per molto tempo.

Col tempo, troveremo buoni rapporti. Mi sto prendendo il tempo per assaporare questa esperienza perché è la mia prima partita da titolare, c'è del lavoro da fare. Continuerò a lavorare e dimostrerò di essere qui. Ho degli obiettivi, spetta all'allenatore deciderlo. Sto sfruttando ogni momento per cercare di dimostrare qualcosa. Il Liverpool è un grande club, ha dei valori veri. Sento di essere cresciuto anche se sono appena arrivato. È semplicemente fantastico".