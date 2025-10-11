Francia, Deschamps: "Mbappé ha preso una botta alla caviglia. Ha un fastidio e non è l'ideale"

Dopo il successo contro l'Azerbaigian, il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps ha parlato ai microfoni di TF1 partendo dall'elogio all'ex attaccante dell'Udinese Florian Thauvin: "A livello individuale, Thauvin ha questa abilità sotto porta - ha esordito l'ex centrocampista della Juventus -. Mi ha ringraziato, ma sono io che ringrazio lui. Ci aspettiamo questo dai giocatori che entrano in campo.

Sono sempre partite complicate. Non abbiamo avuto una circolazione di palla veloce, loro sono freschi, con un blocco basso. Le uniche volte che li abbiamo messi in difficoltà è stato con il ritmo. Siamo stati un po' troppo lenti nel primo tempo. In queste partite, bisogna prenderle con il piede giusto fin dall'inizio. È un'altra vittoria, che significa nove punti.

La caviglia di Mbappé? Ha preso una botta alla stessa caviglia. Il dolore diminuisce quando riposa. In partita, c'è inevitabilmente un contatto. Vedremo più avanti. Ha un fastidio che non è l'ideale per lui".