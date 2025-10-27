Il Barcellona si lecca le ferite da Clasico: Laporta incontra Yamal, confronto con Flick

La sconfitta nel Clasico incassata al Santiago Bernabeu ieri non solo lascia amarezza e rabbia nei giocatori del Barcellona, ma pure un crepaccio di cinque punti che li separa dal Real Madrid invece in testa alla classifica della Liga. È la terza partita persa dalla squadra di Hansi Flick nelle ultime 5 disputate, con PSG e Siviglia a fare da primi guastafeste.

Inoltre, è rimasta anche un po' di indignazione per il "trattamento" riservato a Lamine Yamal da parte dei giocatori del Real Madrid, compreso il compagno di squadra di Nazionale Carvajal, dopo il ko impartito. Così come un po' di convinzione che si potesse ottenere un risultato diverso, perché il Real Madrid non avrebbe primeggiato in campo secondo i blaugrana. Ma che aria tirava oggi nel centro sportivo del Barcellona? Stando a quanto riferito dal quotidiano SPORT, il presidente Joan Laporta ha fatto visita alla squadra e ad Hansi Flick oggi: la maggior parte dei giocatori se n’era già andata dopo l’allenamento di recupero post-Clasico, perciò ha trovato solo alcuni, tra cui Araujo e Lamine Yamal.

Dopo i saluti, poi, il numero uno del club catalano ha avuto una conversazione con mister Flick e con il direttore sportivo Deco. Il messaggio trasmesso è stato di assoluta tranquillità: niente di cui temere, insomma, dopo le turbolenze da sconfitta con il Real. La stagione è ancora agli albori e i 5 punti di distanza dalla vetta possono essere recuperati, come accaduto nella scorsa stagione dove invece erano 7. Quanto alla Champions, invece, il Barça è ben posizionato sebbene lo scivolone con il PSG e 6 punti su 9 sono un buon bottino tutto sommato. Ma la fiducia per Flick e la squadra è totale, c'è solo da risolvere qualche problema di natura fisica.